Глава офиса Зеленского: план урегулирования ситуации в Донбассе готов

https://static.news.ru/photo/152de390-0629-11eb-beaf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область Фото: president.gov.ua

План по мирному урегулированию ситуации на территории Донбасса уже готов. О завершении конфликта можно будет говорить, когда этот план будет изучен и устроит все стороны. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, план мирного урегулирования уже «лежит на столе». По итогам в документе изложено то, чего, как сказал Ермак, желает народ Украины.

Когда этот план согласуют все стороны, можно будет говорить о прекращении конфликта в конкретные сроки.

Осталось только получить ответ от наших визави. Если вы «за», то можно четко очертить в сроках и закончить эту войну. Если вы «против», то скажите громко об этом всем — о том, что вы не хотите прекращения войны на Украине, — заявил Ермак в эфире телеканала «Украина — 24».

В основе мирного урегулирования ситуация в Донбассе лежат соглашения Минской группы. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Как передавал NEWS.ru, полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, комментируя сегодняшнее заседание, заявил, что украинская сторона отказывается от фиксации договорённостей по Донбассу, снимая с себя всю ответственность.