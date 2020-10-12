Песков: проблемы Крыма при отношениях РФ с другими странами нет

https://static.news.ru/photo/05d6b9a8-0c73-11eb-82c2-fa163e074e61_660.jpg Крымский мост Фото: kremlin.ru

В рамках взаимодействия России с другими государствами крымской проблемы не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он при этом отметил, что сейчас главным является урегулирование проблемы Донбасса. Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать интервью президента Украины Владимира Зеленского Би-би-си. Украинский лидер заявил журналистам, что сможет достичь мирного соглашения с Москвой, и это поможет «вернуть Крым и Донбасс».

Проблемы Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами. Вы знаете, что Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему юго-востока, — цитирует Пескова РИА Новости.

После этого пресс-секретарь ещё раз напомнил о том, что следует читать Минские договорённости.

Помимо этого Зеленский в интервью отметил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации на территории Донбасса, стране понадобится новый лидер. По словам политика, он не держится за занимаемую должность и не цепляется за рейтинги и власть. Президент подчеркнул, что должен быть кто-то, кто закончил бы эту «трагическую историю».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал криком беспомощности санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почётного консула.