Аксёнов назвал криком беспомощности новые санкции Украины из-за Крыма

https://static.news.ru/photo/b65ab4a2-0aeb-11eb-b885-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: aksenov.rk/facebook.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал криком беспомощности санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почётного консула.

Мнение украинской стороны по поводу назначения консула в Крыму не интересует ни страны, принимающие подобные решения, ни крымчан. Санкции, которые так «щедро» раздает Украина, — это на самом деле крик беспомощности, — написал руководитель региона в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что правительству Украины чужды проявления самостоятельности и суверенности в международной политической жизни, с «лёгкой руки своих западных хозяев».

Кабинет министров Украины на заседании 9 октября принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почётного консула в Крыму. Украинский МИД направил ноту протеста в Манагуа в связи с назначением почётного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Киева не делать этого. Почётным консулом назначен бывший полномочный представитель президента РФ в Крыму Олег Белавенцев.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что главной причиной выхода полуострова из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину, в Россию. По его словам, крымчанам было «невмоготу жить в стране, испытывая постоянные угрозы со стороны националистов». Между тем Государственное бюро расследований Украины пришло к выводу, что к утрате контроля над полуостровом привело «умышленное» понижение боеспособности вооружённых сил.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.