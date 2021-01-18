Польша может открыть рестораны и отели уже в феврале

https://static.news.ru/photo/56624346-59a4-11eb-8fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global Look press

В феврале 2021 года в Польше могут открыться рестораны и отели. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

На сегодняшний день в Польше закрыты отели, бассейны, тренажерные залы, а рестораны, бары и кафе могут работать только на вынос. Карантин был введён правительством из-за большого количества выявляемых случаев коронавируса. Жителям запрещено собираться компаниями более пяти человек, если они не проживают вместе. Граждане обязаны носить маски в том числе и на улице.

На пресс-конференции в Варшаве глава правительства подчеркнул, что в стране есть несколько отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Речь идёт о гастрономии, отельном бизнесе и туризме. По словам Моравецкий эти отрасли являются основным источником заражений и поэтому закрыты, передаёт РИА Новости.

В ближайшие десять дней мы с представителями этих секторов будем стараться выработать санитарные протоколы функционирования в условиях пандемии, — заявил премьер-министр.

По его словам, решение об открытии предприятий этих отраслей «зависит от числа заражений и летальных исходов, ситуации у наших соседей, темпа вакцинации».

Я думаю, что мы хотим в феврале вводить в жизнь эти протоколы, но мне трудно сказать, с какого февраля, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что польские социологи провели опрос, в ходе которого выяснилось, что жители страны затрудняются назвать достойного политика по результатам работы в прошлом году.