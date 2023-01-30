Полковник: война с Россией закончилась бы для Британии провалом Полковник Тимошенко: Британия не смогла бы провести успешную сухопутную операцию против России

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Если Великобритания вступит в открытую конфронтацию с Россией и объявит ей войну, она лишь расширит список своих военных провалов, заявил в беседе с «ПолитРоссией» полковник в отставке Михаил Тимошенко, комментируя слова руководителя парламентского комитета по обороне Британии Тобиаса Эллвуда. По его словам, российская армия никак не сможет столкнуться с британской, кроме как если Лондон перебросит свои войска на материк. При этом эксперт считает, что за последние полтора века Великобритания не провела сухопутных операций, которые бы увенчались успехом. В качестве примера он привел сражения британцев в ходе Первой мировой войны и Дюнкеркскую операцию.

Покопайтесь в памяти и назовите хоть одну сухопутную операцию Британии за последние 150 лет, которая бы увенчалась успехом. Первая мировая война: более-менее, но никакого особого успеха, а воевали тогда вместе с коалицией. Вторая мировая война: дрались под Дюнкерком, но даже эвакуировать свои войска не могли. Солдат вывозили гражданские на лодочках, — напомнил Тимошенко.

Полковник в отставке добавил, что британская интервенция на севере России в ходе гражданской войны также обернулась крахом. При этом эксперт подчеркнул, что отпор войскам Великобритании дали формирования советской армии, которые даже трудно было назвать войсковыми. Исходя из исторического опыта этой страны, Тимошенко сделал вывод, что Лондон не смог бы оказать отпор России в прямом столкновении один на один.

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд ранее заявил, что Лондон обязан вступить в открытую конфронтацию с Россией и столкнуться с ней лицом к лицу, чтобы поддержать Украину. Он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.