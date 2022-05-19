Полковник Баранец описал сценарий генеральной битвы за Донбасс

Фото Александр Гальперин/РИА Новости

Изначально предполагалось, что армия России будет предпринимать попытки закрыть крупнейшую группировку ВСУ в один большой котел, однако вместо этого командование приняло решение окружать противника постепенно, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. Он назвал это решение правильным исходя из ожесточенного сопротивления украинских военных, пишет «Царьград».

Принято другое решение — откусывать вот эту колбасу, резать по частям, то есть вместо огромного гигантского котла принято решение наделать несколько котелков. Но это и правильно в данных условиях, поскольку в районе Изюма и Славянска силы спецоперации встретили ожесточенное сопротивление ВСУ, — отметил Баранец.

Он считает, что из-за сопротивления украинских войск полное закрытие котла армии РФ пока «не светит». Поэтому, отметил Баранец, Генштаб решил начать продвижение по тем направлениям, где российские силовики показывают себя наиболее успешно. По словам полковника в отставке, сейчас российские силы сосредоточены в Авдеевке — опорном пункте армии России в районе Северодонецка.

Ранее Баранец заявил, что самые серьёзные бои на Украине сейчас идут на направлении Изюм — Славянск. По его словам, российская армия стремится полностью окружить противника, а ВСУ пытаются этого не допустить.