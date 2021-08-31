Политолог рассказал о судьбе патриотов Украины из Донбасса

Большая часть патриотов Украины в Донбассе либо уехали из региона, либо уже сами хотят стать гражданами России. Об этом «Царьграду» рассказал политолог Владимир Корнилов.

Донбасс, конечно же, уже давно себя не считает Украиной. И сами жители Донбасса давно уже не считают себя гражданами Украины. И поэтому так стремятся получить паспорта Российской Федерации, — отметил эксперт.

При этом немногочисленные оставшиеся патриоты Украины уже давно покинули регион или сами хотят стать гражданами России. Ведь это единственная гарантия того, чтобы украинские войска перестали бомбить и обстреливать Донбасс. Аналогию можно провести с ситуацией по Крыму. Поэтому власти из Киева ещё долгое время будут придумывать новые истории о войне, резюмировал Корнилов.

Ранее пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев пойдёт в наступление в Донбассе только в случае возникновения «экстремальных условий».