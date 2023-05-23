Политолог рассказал о противоречиях в ЕС из-за антироссийских санкций Политолог Федоров: противоречия из-за антироссийских санкций показали отсутствие единства в ЕС

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Среди стран — участниц Евросоюза отсутствует единство, что доказали возникшие противоречия из-за антироссийских санкций, рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Комментируя ситуацию ФБА «Экономика сегодня», политолог отметил, что сильнее всего отличается позиция Венгрии, которая не только постоянно подвергается критике со стороны ЕС из-за пророссийских взглядов, но и пытается отстоять национальные интересы страны.

Венгрия зависит от трубопроводных поставок российских нефти и газа. Если европейцы перекроют этот экспорт, венгерская экономика сразу останется без сырья, что больно ударит по данной стране, — пояснил политолог.

По словам эксперта, альтернативы у страны нет, так как импорт нефти через Хорватию или покупка газа в Австрии неподъемны для Будапешта. Эксперт уточнил, что венгры стараются добиться нераспространения положений нового пакета антироссийских санкций на страну.

Об отсутствии единства говорит и то, что, с одной стороны, Евросоюз представляют русофобы в виде Польши, а с другой — ведущими остаются Франция и Германия, подчеркнул политолог. Он пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон старался смягчить наиболее жесткие формулировки, звучавшие на саммите G7 в Японии. Это связано с тем, что Париж стремится не вступать в прямой конфликт с Россией, продвигая позицию о необходимости участия Москвы в дальнейшей структуре европейской безопасности.

Политолог назвал влияние США одной из основных проблем Евросоюза в отношениях с Россией. Так, в Брюсселе не стоит вопрос о защите собственных интересов в пользу Вашингтона. По словам Федорова, украинский конфликт был нужен США для того, чтобы разорвать отношения между Западом и Москвой, а также сохранить свое влияние на страны Европы.

Американцы действительно обладают мощными рычагами влияния на Европу, но эпоха их безудержного давления потихоньку приходит к концу. Многие понимают, что нельзя так подчиняться Вашингтону и что такая позиция играет только на пользу США, — заключил эксперт.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, поскольку Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.