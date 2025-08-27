Политолог рассказал, что ждет фон дер Ляйен Политолог Оленченко: фон дер Ляйен подводят к отставке с помощью выборов в ФРГ

Выдвижение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ — возможность спасти главу ЕК от скандальной отставки, полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. По его словам, переданным ОТР, авторитет фон дер Ляйен последние годы стремительно катится вниз.

Видимо, из нее ее (Урсулу фон дер Ляйен – NEWS.ru.) хотят сделать эдакого козла отпущения за все проблемы в Евросоюзе. Но для того, чтобы она согласилась уйти в отставку, ей нужен какой-то мотив или какой-то ориентир. И, мне кажется, [Фридрих] Мерц здесь маневрирует. Не он сам, видимо, с подачи. Ей намекают, что она может стать президентом Германии, – пояснил специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен во время переговоров в Белом доме. Американский лидер напомнил высокопоставленной чиновнице, что обсуждение с европейской стороной сосредоточено лишь на вопросах заключения соглашения.