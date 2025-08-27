День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:54

Политолог рассказал, что ждет фон дер Ляйен

Политолог Оленченко: фон дер Ляйен подводят к отставке с помощью выборов в ФРГ

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press

Выдвижение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ — возможность спасти главу ЕК от скандальной отставки, полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. По его словам, переданным ОТР, авторитет фон дер Ляйен последние годы стремительно катится вниз.

Видимо, из нее ее (Урсулу фон дер Ляйен – NEWS.ru.) хотят сделать эдакого козла отпущения за все проблемы в Евросоюзе. Но для того, чтобы она согласилась уйти в отставку, ей нужен какой-то мотив или какой-то ориентир. И, мне кажется, [Фридрих] Мерц здесь маневрирует. Не он сам, видимо, с подачи. Ей намекают, что она может стать президентом Германии, – пояснил специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен во время переговоров в Белом доме. Американский лидер напомнил высокопоставленной чиновнице, что обсуждение с европейской стороной сосредоточено лишь на вопросах заключения соглашения.

Урсула фон дер Ляйен
Европа
ФРГ
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
ChatGPT введет новую функцию из-за трагедии с подростком
В Кремле рассказали о контактах Москвы и Киева по дальнейшим переговорам
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.