Политолог рассказал, что скоро Украина получит «второй Донбасс»

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Украина в ближайшее время рискует получить «второй Донбасс» из-за напряжённой ситуации на западе страны. Такое мнение высказал украинский политолог Александр Семченко.

По словам эксперта, ситуация в западных областях Украины накаляется и там может повториться сценарий, аналогичный тому, что произошёл на юго-востоке страны.

Он напомнил, что СБУ провела обыски у представителей венгерской общины в Закарпатье. Семченко считает, что если в регион введут полицейский или армейский контингент, а местные венгры окажут сопротивление, то в конфликт вмешаются украинские националисты.

Прольётся кровь. Украина получит второй Донбасс, — рассказал «Известиям» политолог.

Он добавил, что возможностей для партизанской войны в гористом Закарпатье больше, чем в Донбассе. К тому же сепаратистов, скорее всего, поддержит Венгрия, являющаяся членом Евросоюза. А это означает, что Киев рискует остаться в международной изоляции и потерять ещё территории.

Семченко полагает, что большой потенциал для конфликта представляют украинские радикалы, которые со времён Евромайдана «хватают непокорных» и ставят их на колени во всех смыслах этого слова. Подобные действия в Закарпатье способны всколыхнуть регион, подчеркнул эксперт.

Ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал абсолютно неприемлемыми обыски, которые прошли в штабах ряда связанных с Будапештом организаций в Закарпатской области Украины. Выступая на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ, Сийярто назвал произошедшее в Закарпатье «скандалом». Он подчеркнул, что преследование представителей национальных меньшинств противоречит принципам, на страже которых стоит ОБСЕ. Министр обратился к председателю организации с призывом организовать на Украине специальную мониторинговую миссию.

До этого служба безопасности Украины сообщила о пресечении деятельности группы граждан, которая пыталась организовать выход Закарпатья из состава страны. В СБУ утверждают, что некие лица пытались добиться пересмотра результатов Трианонского мирного договора. Согласно этому соглашению, в 1920 году от Венгрии отошла часть территорий, в том числе ряд территорий современного украинского Закарпатья, писал NEWS.ru.