Политолог рассказал, чего ждать от концерта в поддержку Украины в Лондоне Политолог Джаралла: концерт в поддержку Украины в Лондоне запомнится коррупцией

Фото: Zoya Shu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Концерт, который должен состояться в Лондоне в поддержку Украины 24 июня на стадионе «Уэмбли», может запомниться коррупцией, считает политолог Владимир Джаралла. В беседе со «Словом и Делом» эксперт заявил, что, как показывает похожий опыт шоу в поддержку голодающих Эфиопии в 1985 году, большая часть средств будет разворована.

Как показывает опыт, во всех случаях сбора на «Байрактары» и прочие подобные вещи мы видим, что эти средства разворовываются. Поэтому нас ожидает достаточно увлекательное шоу, причем уже на стадии сбора денег, — пояснил Джаралла.

По словам эксперта, это не станет новостью для широкой общественности, так как Британия уже давно раскрыла свое истинное лицо. Политолог отметил, что миф об аристократии и системности Лондона остался в прошлом.

Повторить успех 1985 года Лондону вряд ли удастся, считает Джаралла. Он пояснил, что мероприятие может и вовсе не состоятся — британцы могут оказаться не готовы жертвовать деньги на поддержку президента Украины Владимира Зеленского, а выбранная для концерта площадка слишком большая. Чтобы проведение шоу имело смысл, нужно привлечь десятки тысяч человек.

Британская пресса также отмечает, что часть звезд отказалась от участия в концерте, так как он пересекается с музыкальным фестивалем в Галстонбери. Политолог подчеркнул, что артистам выгоднее найти что-то более перспективное.

Это широко известная английская вежливость, за которой скрывается скрытое послание. И оно звучит однозначно понятным: нам это не интересно, и мы предпочтем найти что-то более доходное и перспективное с точки зрения рекламы, — заключил Джаралла.

Масштабный благотворительный концерт в поддержку Украины должен состояться в Лондоне 24 июня на стадионе «Уэмбли». Ожидается, что на мероприятии выступят U2, The Rolling Stones, The Killers, Pink, Мика Джагера и Адель.

Глава МВД Британии Суэлла Браверман ранее заявила о введении ежегодного лимита количества принимаемых в страну беженцев. По словам министра, ограничение будет предусматривать новый законопроект по борьбе с нелегальной миграцией.