Политолог раскрыл, в чей кошелек пойдут одобренные Украине €90 млрд от ЕС Политолог Минченко: кредит в €90 млрд от ЕС пойдет в кошельки киевской элиты

Одобренный Евросоюзом кредит в €90 млрд (8,2 трлн рублей) может пойти в кошельки киевской элиты, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, этот займ в первую очередь станет источником заработка для приближенных к украинской власти лиц. Он не исключил, что эта новость обрадовала президента страны Владимира Зеленского.

Я думаю, это очень хорошая новость для Зеленского, что ЕС одобрил кредит в €90 млрд. Человек еще денег заработает, потому что, вполне вероятно, дальше возможности сократятся. Может ли этот займ в целом улучшить положение Украины, или это капля в море? Мне кажется, уже давно все эти деньги — исключительно заработок украинской элиты, — высказался Минченко.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европарламент одобрил выделение дополнительного кредита на €90 млрд для Украины на 2026–2027 годы. По ее словам, эти деньги помогут Киеву сохранить обороноспособность страны.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил, что Евросоюз хочет получить место за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что именно эту цель преследуют европейские политики, передавая Киеву €90 млрд.