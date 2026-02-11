Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 16:57

Политолог раскрыл, в чей кошелек пойдут одобренные Украине €90 млрд от ЕС

Политолог Минченко: кредит в €90 млрд от ЕС пойдет в кошельки киевской элиты

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Одобренный Евросоюзом кредит в €90 млрд (8,2 трлн рублей) может пойти в кошельки киевской элиты, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, этот займ в первую очередь станет источником заработка для приближенных к украинской власти лиц. Он не исключил, что эта новость обрадовала президента страны Владимира Зеленского.

Я думаю, это очень хорошая новость для Зеленского, что ЕС одобрил кредит в €90 млрд. Человек еще денег заработает, потому что, вполне вероятно, дальше возможности сократятся. Может ли этот займ в целом улучшить положение Украины, или это капля в море? Мне кажется, уже давно все эти деньги — исключительно заработок украинской элиты, — высказался Минченко.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европарламент одобрил выделение дополнительного кредита на €90 млрд для Украины на 2026–2027 годы. По ее словам, эти деньги помогут Киеву сохранить обороноспособность страны.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил, что Евросоюз хочет получить место за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что именно эту цель преследуют европейские политики, передавая Киеву €90 млрд.

Евросоюз
Украина
кредиты
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике
«Подступают слезы»: убитого мальчика Пашу похоронили в Петербурге
Российская ПВО отразила новый массированный налет дронов ВСУ
В Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов
«Люди исчезали»: солдат ВСУ рассказал, как сбежал из казармы в Польше
Экс-нардеп раскрыл, почему украинские переговорщики не приедут в Россию
Отчима убитого мальчика из Петербурга отправили на полиграф
Гроб утопал в цветах: в Петербурге похоронили убитого педофилом мальчика
В Анапе после бойни начали оказывать психологическую помощь
«Жизнь под откос»: дочь Даны Борисовой вышла на связь из ПНД
Собчак назвала автора доноса на Сабурова
Бывшая жена известного российского актера отказалась от его фамилии
Зеленский раскрыл тему обсуждения на следующих переговорах по Украине
В США захотели взыскать с РФ $20 млн за убитого наемника: что это значит
Политолог раскрыл, в чей кошелек пойдут одобренные Украине €90 млрд от ЕС
Полиция Петербурга задержала 62 нелегальных мигранта среди таксистов
Токаев определил дату референдума по новой Конституции Казахстана
Жену Назарбаева пришлось подключить к ИВЛ
Олимпиада-2026: последние новости, скандал с украинцами, результаты россиян
В Совфеде предложили две инициативы после стрельбы в колледже Анапы
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.