Политолог призвал записать Молдавию в актив Запада Политолог Коровин призвал записать Молдавию в актив Запада

Фото: shutterstock.com

Россия не смогла удержать Молдавию в области своих стратегических интересов, поэтому ее стоит отнести к активам Запада, считает политолог Валерий Коровин. В связи с этим он подчеркнул, что Москве нужно было бороться за интересы бывшего президента Молдавии Игоря Додона, чтобы он лоббировал российские интересы, пишет Pravda.Ru.

У западных стратегов стоит задача открыть второй фронт против России. Сделать это можно максимально быстро именно в Молдавии, разморозив приднестровский конфликт. Додон, Партия социалистов и Партия коммунистов жёстко стоят против втягивания Молдавии в войну с Россией. Поэтому его устраняют из политического пространства, — заверил Коровин.

По его мнению, Запад нуждается во втором фронте, чтобы американские стратеги могли поддерживать конфликт в Восточной Европе и изматывать им Россию. При этом политолог выразил мнение, что участником вооруженного столкновения с Москвой на территории Молдавии может стать как румынский контингент, так и силы НАТО.

23 июня саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. После этого спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что страна поддержит новые санкции ЕС против России. Парламентарий добавил, что Молдавия настроена на хорошие отношения с Россией и торговлю с ней, но только на условиях взаимного уважения.