Политолог предсказал прения Парижа и Берлина с ЕС из-за нехватки газа Политолог Камкин предсказал прения Парижа и Берлина с ЕС из-за нехватки газа

Фото: Patrick Pleul/ZB/GLOBAL LOOK PRESS

Пока что Париж и Берлин «покорно» исполняют предписания Евросоюза и соблюдают антироссийские санкции в области энергетики, однако в скором времени Германия и Франция начнут испытывать колоссальные проблемы из-за нехватки газа, заявил политолог Александр Камкин в разговоре с «Народными Новостями». Он предсказал прения между линией Брюсселя и позицией двух наиболее влиятельных европейских стран.

Прения между Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен возможны. Именно экономики Франции и Германии несут наибольшие потери в ходе санкционной войны. Ссорой или конфликтом я бы это пока не назвал. В Германии постепенно понимают, что невозможно исключить Россию из экономического партнерства. Недавно прозвучала оценка, что в ближайшие пять лет Берлин точно не сможет отказаться от российского газа, — заверил Камкин.

По его мнению, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в данном вопросе выступает в роли «типичного бюрократа», которому не интересны реальные проблемы европейских стран. Вместе с этим политолог добавил, что многие зарубежные страны заинтересованы в возобновлении торгово-экономических отношений с Москвой. К числу таких государств Камкин отнес ФРГ, Италию, Австрию, Испанию и Францию.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) должен готовиться к худшему в вопросе поставок газа. Ответственные за энергетический кризис в европейских странах «находятся в Москве и больше нигде», заявила она. Несмотря на то что только часть государств особенно зависимы от российского топлива, потрясение ожидает весь ЕС, поскольку рынок един, подчеркнул глава ЕК.