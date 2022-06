Мартин Кучерас

Политолог предсказал Макрону трудности после парламентских выборов Политолог Рубинский предсказал Макрону трудности после парламентских выборов

20 июня 2022 в 18:18

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Эммануэль Макрон