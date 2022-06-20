Политолог предсказал Макрону трудности после парламентских выборов Политолог Рубинский предсказал Макрону трудности после парламентских выборов

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Эммануэль Макрон

В свой следующий пятилетний срок на посту президента Франции Эммануэлю Макрону придется проводить свою политику с немалыми трудностями, считает руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский. Он пояснил, что правящей партии «Возрождение» придется считаться с фракцией ультралевого популиста Жан-Люка Меланшона и с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, пишет Lenta.ru.

Конечно, и украинский вопрос волнует французского избирателя, но прежде всего его волнуют другие вещи: покупательская способность, состояние здравоохранения после ковида, очень большое внимание привлекает образование, поскольку во время ковидного кризиса особенно пострадала молодежь — учащиеся, — рассказал Рубинский.

По его мнению, если партия «Республиканцы» с 61 местом в парламенте поддержит «Возрождение» Макрона (245 мест), то у правящей коалиции будет достаточно голосов для продвижения своих идей. Однако, заметил политолог, в таком случае главе Франции придется считаться с мнением своих коллег. По его словам, даже в «Возрождении» найдутся те политики, которые будут «продавать» Макрону свою поддержку, так как являются потенциальными кандидатами на должность следующего президента Франции.

Ранее глава левой коалиции Жан-Люк Меланшон заявил: предварительные итоги парламентских выборов во Франции говорят о провале политики Эммануэля Макрона. По его словам, сторонники Макрона завели страну в тупик.