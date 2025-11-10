Политолог ответил, какую сумму мог украсть «кошелек» Зеленского до побега

Предприниматель Тимур Миндич, известный как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, мог украсть сотни миллионов долларов или евро до побега за границу, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, другие соратники Зеленского, столкнувшиеся с детективами НАБУ, могли присвоить себе финансы в аналогичных масштабах.

Я думаю, что Миндич мог наворовать сотни миллионов долларов или евро. Ранее были сообщения, что в США продано огромное поместье, там тысячи гектаров с домами. Появилась информация, что Зеленский купил его через какие-то подставные фонды, и одновременно с этим в Раде заявили о платежах, которые проходят через какие-то фонды, к которым может быть причастен президент. То есть деньги утекали куда-то, а потом на них, возможно, купили это поместье. Другие обвиняемые, у которых сейчас также проходят обыски, могли также наворовать такие суммы, — высказался Светов.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ провели обыски у Миндича, однако ночью он покинул Украину. Бюро расследует дела, связанные с предпринимателем, по нескольким направлениям: коррупция при закупке дронов для ВСУ (при этом компания Fire Point, близкая к Миндичу, является крупнейшим подрядчиком), схемы на энергетическом рынке.