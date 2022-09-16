Политолог оценил слова Борреля о противниках помощи Киеву Политолог Оленченко: для Борреля в порядке вещей выходить за рамки своих полномочий

Фото: Deng Yaomin/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель выходит за рамки своих полномочий, заявил в интервью «360» политолог и научный сотрудник РАН Владимир Оленченко. Ранее политик заявил, что многие в Европе против того, что помощь европейских государств украинской стороне оборачивается для простых граждан проблемами и нужно «бороться с этим образом мыслей». Эксперт считает, что это заявление свидетельствует о полицейских взглядах Борреля.

Это говорит о том, что в самой Еврокомиссии немало людей, разделяющих такие вот полицейские взгляды. Послушайте высказывания Борреля: для него в порядке вещей далеко выходить за рамки полномочий по многим вопросам — санкции на газ, нефть и так далее, — сказал Оленченко.

По его мнению, глава дипломатии ЕС откровенно ведет пропагандистскую работу и выступает против устоев Евросоюза. Оленченко отметил: можно лишь сожалеть о том, что Боррель вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен практически разрушает Евросоюз.

Странам — членам Евросоюза предлагают отказаться от тех ориентиров, которые они перед собой ставили: улучшение экономического благосостояния, повышения уровня жизни, улучшение международных взаимоотношений. Взамен им рекомендуют руководствоваться лозунгами и этими же лозунгами удовлетворять свои потребности, — пояснил политолог.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что в Евросоюзе есть желающие прекратить поддержку Украины. По его словам, подобное искушение вызвано тем, что ЕС плохо удается выдержать последствия своего решения и рост цен, поэтому нужно «бороться с этим образом мыслей». Дипломат также добавил, что сейчас не время давать слабину, и призвал продолжать поддерживать Киев. В то же время Боррель уверен, что конфликт будет решен «на поле боя», поскольку «дипломатия застряла».

Кроме того он предложил отказаться от городского освещения в некоторых городах Европы даже на Рождество из-за сложившейся тяжелой экономической ситуации в Европе. Он отметил, что это позволит европейцам быть солидарными со «страданиями, которые испытывают украинцы» в период военной операции.