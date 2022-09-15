Боррель призвал отказаться от рождественского атрибута из-за России Боррель: нужно отказаться рождественского освещения в городах Европы в солидарность с Украиной

Фото: Reinhard Hölz/Global Look Press

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости отказаться от городского освещения в некоторых городах Европы даже на Рождество из-за сложившейся тяжелой экономической ситуации в Европе, его слова приводит радиостанция Onda Cero. Боррель отметил, что это позволит европейцам быть солидарными со «страданиями, которые испытывают украинцы» в период военной операции.

По мнению дипломата, Европе необходимо прекратить полагаться на Россию в области энергетики и стать независимыми от российского газа. Для этого странам Евросоюза следует сократить расход электроэнергии, а одна из мер — уменьшение числа уличных огней даже во время Рождества.

Мы должны научиться полностью освободиться от этой зависимости; каждый может несколько сократить потребление [энергоресурсов]. <...> Западные общества живут в великолепной ситуации потребления энергии, <...> возможно, следует выключать больше уличных фонарей, — заявил Боррель.

Ранее Жозеп Боррель отметил, что введенные Евросоюзом санкции против России работают как диета. Он подчеркнул, что никакие ограничения отменять не стоит, поскольку результат виден не сразу. По его словам, правильность действий Брюсселя доказывают недавние успехи Киева на Харьковском направлении.