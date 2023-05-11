Политолог объяснил желание Запада усадить Киев за стол переговоров Политолог Жарихин заявил о стремлении Запада отсрочить поражение Украины с помощью переговоров

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Запад пытается подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, чтобы обеспечить хотя бы короткую передышку, считает политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Как заявил он в разговоре Lenta.ru, у США и Европы происходит разочарование затягиванием украинского контрнаступления.

Политолог напомнил, что Запад сделал все возможное для поддержки Украины и ее контрнаступления: выполняли требования, поставляли оружие, обучали военных. Однако, несмотря на всю материальную и финансовую поддержку, обещанное наступление все время откладывается.

Значит, надо начинать переговоры, оттягивать время, получать передышку. <...> Запад понимает, что, если не удается победить, надо хотя бы заключить перемирие, отсрочить поражение, — полагает Жарихин.

В то же время в нынешнем украинском руководстве понимают, что подобная передышка может оказаться для него последней, продолжил эксперт. При этом Киев не решается начать контрнаступление из-за значительных потерь.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пожаловался, что многие страны пытаются усадить его страну за стол переговоров на условиях России. По его словам, для этого уже «запущена большая кампания».