Украина пожаловалась на попытки посадить ее за стол переговоров Секретарь СНБО Данилов: Киев пытаются посадить за стол переговоров на условиях Москвы

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Алексей Данилов

Многие страны пытаются усадить Украину за стол переговоров на условиях России и для этого уже запущена большая кампания, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. В эфире украинского телеканала «Рада» он подчеркнул, что переговоры могут состояться, но исключительно на условиях киевского руководства.

Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу. Много предложений из разных стран, но имейте в виду, если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях, — сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры по Украине в данный момент времени невозможны. Он добавил, что несмотря на сложности, диалог ведется с обеими сторонами конфликта для решения конкретных проблем.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 озвучил план по урегулированию конфликта, состоящий из десяти пунктов. Инициатива главы государства в том числе предполагает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.