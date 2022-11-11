Политолог объяснил, почему в Прибалтике сносят советские памятники Политолог Носович: в Прибалтике сносят советские памятники из-за подмены исторической памяти

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Причина сноса советских памятников в Прибалтике — подмена исторической памяти гражданской религией, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Александр Носович. Он считает, что власти Эстонии, Латвии и Литвы намеренно искажают историю в соответствии с принятой в этих странах идеологией. Там ведется политика «государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов», убежден эксперт.

Сейчас историческая память повсеместно становится гражданской религией <...> Концепция тут очень простая: чья власть — того и память. То есть кто контролирует территорию, тот и определяет историческую политику. И если эта политика противоречит историческим фактам, тем хуже для фактов, — сказал Носович.

Политолог считает, что памятник Екатерине II в Одессе собираются демонтировать по тому же принципу. По его словам, киевский режим считает, что если этот город входит в состав Украины, то его «основал гетман Скоропадский», а не российская императрица.

В латвийском поселке Шкяуне власти ранее уничтожили советское братское воинское захоронение. Как рассказали в российском посольстве в Латвии, власти Краславского края сровняли с землей захоронение, раскурочив бульдозером расположенный там мемориал и памятные плиты, под которыми покоились останки нескольких десятков советских воинов.