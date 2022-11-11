В Латвии уничтожили братское захоронение советских воинов

Фото: Соцсети

В латвийском поселке Шкяуне власти уничтожили советское братское воинское захоронение, пишет EADaily со ссылкой на российское посольство в Латвии. Как рассказали дипломаты, власти Краславского края сровняли с землей захоронение, раскурочив бульдозером расположенный там мемориал и памятные плиты, под которыми покоились останки нескольких десятков советских воинов.

Эта подлая, бесчеловечная акция была осуществлена вопреки многочисленным обещаниям высших должностных лиц Латвии не посягать на места погребения и воинские захоронения. Стоит ли говорить о международно-правовых обязательствах Риги в этой сфере — российско-латвийском межправительственном соглашении о статусе захоронений от 2007 г. и предписаниях комитета ООН по правам человека о необходимости остановить расправу с памятниками, — отметили в посольстве.

В связи с произошедшим российские дипломаты направили в МИД Латвии ноту протеста, осудив действия местных властей и призвав прекратить эту противоправную «войну с мёртвыми».

Дипломаты напомнили, что в захоронении покоились останки советских воинов, отдавших свои жизни за свободное и мирное будущее народа Латвии. По их словам, уничтожение кладбища это, по сути, государственный вандализм и надругательство над могилами.

Ранее стало известно, что в латвийском городе Резекне снесли памятник советским воинам-освободителям, известный как «Алеша». Это последний большой монумент Красной армии в республике. В конце октября был снесен памятник советским солдатам в Даугавпилсе, а в августе — мемориал освободителям Риги.