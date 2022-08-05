Политолог объяснил, как торговля между Россией и ФРГ растет на фоне санкций Политолог Злобин: торговля между Россией и Германией растет из-за параллельного импорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на антироссийские санкции Запада, можно наблюдать рост торгово-экономических отношений между Россией и ФРГ, потому что многие немецкие компании после ухода с отечественного рынка продолжают искать пути для торговли при помощи параллельного импорта, рассказал политолог Александр Злобин. В разговоре с «Экономикой Сегодня» он также назвал одной из причин рост цен на газ.

Несмотря на эмбарго на российские уголь, сталь, древесину, цемент и золото, торговля между РФ и ФРГ растет за счет возросших цен на газ. Я скажу даже больше: торговля между Москвой и Берлином растет не только за счет энергоресурсов, но и по причине того, что часть немецкого бизнеса не захотела уходить с российского рынка. Те компании, которые, к примеру, покинули РФ, сейчас налаживают новые контакты для того, чтобы поставлять продукции как бы через параллельный импорт, — подчеркнул Злобин.

Он назвал антироссийские санкции «геополитической игрой» США, куда был втянут Евросоюз. По мнению политолога, подобные ограничения можно назвать однозначно невыгодными для обеих сторон с точки зрения экономики. Злобин напомнил. что на фоне подорожания газа немецкая промышленность стала менее конкурентоспособной и лишилась экспортного потенциала. В столь непростой ситуации Берлину помогает лишь российское голубое топливо, резюмировал политолог.

Ранее экономист Игорь Юшков заявил, что российский сжиженный природный газ должен был попасть в Индию по газопроводу «Ямал-СПГ», однако Германия национализировала проект и перенаправила объемы топлива в свою страну. При этом до этого аналогичная ситуация произошла с Пакистаном, когда трейдеры просто разорвали контракт и выплатили неустойку.