Экономист заявил, что Германия отбирает газ у Индии и Пакистана Экономист Юшков заявил, что Германия отбирает газ у Индии и Пакистана

Фото: Uwe Lein/dpa/Global Look Press

Газораспределительная станция

Российский сжиженный природный газ должен был попасть в Индию по газопроводу «Ямал-СПГ», однако Германия национализировала проект и перенаправила объемы топлива в свою страну, рассказал экономист Игорь Юшков. При этом до этого аналогичная ситуация произошла с Пакистаном, когда трейдеры просто разорвали контракт и выплатили неустойку, пишет «ПолитРоссия».

История очень показательная. Это второй раз, когда европейцы напрямую лишают газа других потребителей. Был контракт у Индии с дочкой «Газпрома», но немцы национализировали ее и перенаправили объемы себе. До этого другие трейдеры должны были поставить СПГ в Пакистан, который в итоге откровенно кинули. Просто разорвали контракт и выплатили неустойку, — отметил Юшков.

Экономист считает, что Берлин решился на такой шаг из-за нехватки горючего, который сейчас поступает в страну по «Северному потоку» в крайне малых количествах. Юшков пожаловался, что более обеспеченные европейские страны перекупают газ у поставщиков и лишают топлива более бедные государства.

Европейцы лишают менее богатые страны энергоснабжения. Показательно с точки зрения отношения европейцев к Азии. Однако эти партии кардинально не изменят ситуацию на европейском рынке, — резюмировал он.

Ранее представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки в РФ турбины для газопровода «Северный поток» не потребуются, поскольку агрегат не подпадает под антироссийские санкции. Он добавил, что со стороны ФРГ есть все необходимое для отправки турбины в РФ.