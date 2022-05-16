Политолог объяснил, как Польша сможет заблокировать Калининград Политолог Корейба объяснил, как Польша сможет заблокировать Калининград

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Польша гипотетически сможет заблокировать Калининград в случае эскалации военного конфликта в регионе, заявил польский политолог Якуб Корейба. Он считает, что потенциал Варшавы в рамках военного блока в регионе изменится, пишет «ПолитЭксперт».

Корейба считает, что основной задачей Польши станет именно изоляция Калининграда, а не транзит подкреплений через Сувалкский коридор в Литву и дальше. Вместе с этим политолог назвал «нонсенсом» с точки зрения военного искусства какую-либо конфронтацию на этом направлении.

Новая стратегическая конфигурация на балтийском театре открывает перед жителями широкие перспективы включения в общеевропейские процессы — в этом отношении у них есть все поводы для оптимизма, — заверил Корейба.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Русский мир является «чудовищной новой идеологией», и выразил желание его уничтожить. Это не первое скандальное заявление польского премьер-министра. Ранее Моравецкий сообщал, что русофобия стала в Европе доминирующим течением. По словам политика, то, что ранее называлось русофобией, сегодня уже воспринимается как реальность.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оголтелым и неприемлемым заявление польского премьера о необходимости полного искоренения Русского мира. Он подчеркнул, что эти слова стали квинтэссенцией ненависти к русским, которую разделяет общество Польши.