Политолог назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО поражением Запада Политолог Марков назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО поражением Запада

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО является скорее поражением Запада, чем победой, так как скандинавские страны потеряли свой нейтральный статус после вступления в Альянс, считает политолог Сергей Марков. По его словам, раньше Стокгольм и Хельсинки могли выступать медиаторами в разрешении конфликтов западных стран, пишет «ПолитРоссия».

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО — это не победа НАТО, а поражение НАТО. Это был важный ресурс Запада. Он часто играл важную роль как бы нейтрального медиатора. Это было очень удобно для достижения Западом своих целей как цивилизации, — заверил Марков.

Политолог считает, что Финляндия и Швеция усилили военный потенциал блока менее чем на 1%. При этом с политической точки зрения потеря двух нейтральных государств негативно влияет на НАТО. В связи с этим Марков заявил, что присоединение двух скандинавских стран приведет к ослаблению западной цивилизации.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не гарантирует автоматического размещения военных баз Альянса на территории двух стран. Он отметил, что представители военно-политического блока не предполагали дополнительного военного присутствия в новоприбывших государствах. По словам Джоанэ, Финляндия и Швеция и так обладают «грозным» потенциалом национальных сил.