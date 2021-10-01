Запад обвиняет Россию в сложившемся экономическом кризисе, однако политика стран Евросоюза послужила причиной нехватки топлива в регионе, рассказал «Народным Новостям» политолог Александр Дудчак. По его словам, Европа активно вводит санкции против РФ, продолжая жаловаться на отсутствие относительно дешёвого российского газа в регионе, особенно на фоне грядущей холодной зимы.

Когда-то цены на рынке были довольно низкие. Например, в начале 2020 года цена на углеводороды упала до отрицательных значений. Все решили, что нефть и газ уже никому не нужны, девать их некуда. Люди забывают, что углеводороды необходимы не только для энергетики, но и для химической промышленности, и много чего ещё. Тогда им было выгодно трактовать это так, — пояснил эксперт.

По его словам, Европа активно вводит санкции против России, продолжая жаловаться на отсутствие относительно дешёвого российского газа в регионе, особенно на фоне грядущей холодной зимы. Дудчак добавил, что, несмотря на выраженную антироссийскую политику, Брюссель продолжает требовать от Москвы наладить поставки газа, забыв про других поставщиков, например Алжир, США или Катар.

В сложившемся кризисе виноваты Брюссель и Вашингтон. Они вводят санкции против России, пытаясь выстраивать отношения с Москвой с помощью давления. Вместо этого они могли бы развивать прагматичные взаимовыгодные отношения, лишённые политической целесообразности. Они решили так, а всё это вернулось бумерангом, — резюмировал Дудчак.

Эксперт по энергетике Валентин Землянский объяснил, что тестовый запуск «Северного потока — 2» может помочь странам Евросоюза наполнить свои подземные газовые хранилища, так как на процесс технической сертификации не распространяются ограничения относительно загруженности трубы.

Ранее сообщалось, что европейские страны столкнутся с серьёзными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой, такое мнение выразили читатели британской газеты Daily Express. Многие отметили, что конфликт между странами Европы из-за природного топлива возник по вине России, которая намеренно «зажала Евросоюз в тиски».

Между тем эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что при подготовке к зиме цены на газ в Европе продолжат расти, так как паника на рынке продолжается. По его словам, на увеличение стоимости топлива также влияет ситуация с возобновляемыми источниками энергии.