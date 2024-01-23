Политолог назвал проблемы Mercedes началом энергокризиса в Европе Политолог Сергиенко: проблемы Mercedes станут началом энергокризиса в Европе

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Проблемы концерна Mercedes являются только началом системного энергетического кризиса в Европе, заявил политолог Владимир Сергиенко. Комментируя ситуацию ИА SM.News, эксперт подчеркнул, что европейцам предстоит экономить на всем. По его словам, на бирже труда отсутствуют новые предложения, а инфляция продолжает расти.

Я не верю Mercedes ни на йоту, что у них нет экономических проблем. <...> На рынке тесно. Инфляция есть. На бирже труда новых предложений не появляется. Это — факт. Это — большая проблема. Нужно будет экономить, где угодно. Ты даже свет не будешь лишний раз вечером включать, — пояснил политолог.

По его словам, закрытие 80 салонов Mercedes-Benz на территории ФРГ и продажа штаб-квартиры в Штутгарте связаны с проблемами после ухода с российского рынка, на который приходилась наибольшая доля дорогих машин. Сергиенко отметил, что концерн относится к «категории политизированного менеджерского мышления». При этом эксперт обратил внимание, что после отказа от дешевых энергоносителей из России с проблемами столкнулся не только автопром, но и правящие круги: экономить электричество приходится в том числе в Европарламенте.

Я неоднократно наблюдал, и это было в первый раз смешно: полную темноту в Европарламенте. Когда детекторы на движение срабатывают, и, если никто не шевелится, свет отключается. Экономят везде: в кабинетах, коридорах. Иногда просто вырубают на целый день электричество и говорят, что сегодня «день экономии электричества», — заключил Сергиенко.

Бывший французский военнослужащий, посещавший Донбасс с гуманитарной миссией, ранее заявил, что Европа находится в глубоком кризисе из-за некомпетентного руководства, но России нет никакой необходимости спасать ее. По его словам, Европе нужно дать умереть самостоятельно.