Российских военных призвали дать Европе умереть самостоятельно Экс-солдат из Франции заявил, что России нет необходимости спасать Европу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европа находится в глубоком кризисе из-за некомпетентного руководства, но России нет никакой необходимости спасать ее, заявил РИА Новости бывший французский военнослужащий, посещавший Донбасс с гуманитарной миссией. По его словам, Европе нужно дать умереть самостоятельно.

Ни одного русского солдата не надо отправлять. <...> Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно, — сказал экс-военный.

По его словам, Евросоюз является клоном СССР, при этом идеалом в Европе является ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Экс-солдат также заявил, что экономика ЕС разрушается, поскольку у власти находятся некомпетентные и неквалифицированные люди.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховски выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, если ЕС не введет ограничения на ввоз продукции из этой страны. По мнению чиновника, рост импорта украинских птицы и сахара угрожает конкурентоспособности сектора ЕС.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия стала первой экономикой Европы, несмотря на ограничения и санкции, а также затраты на фоне СВО. Кроме того, российская экономика стала пятой в мире, отметил глава государства.