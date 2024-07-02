Политолог назвал идеального переговорщика по конфликту на Украине Политолог Суздальцев: Орбан был бы идеальным переговорщиком по Украине

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал бы идеальным кандидатом на роль переговорщика по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил политолог Андрей Суздальцев в беседе с URA.RU. По его словам, глава венгерского кабмина одновременно представляет и Европейский союз, и НАТО.

В данной ситуации Орбан был бы идеален, поскольку он представляет страну, которая является членом Евросоюза и НАТО. <...> Он имел бы дипломатический успех на международной арене. Но это все сложно, — сказал Суздальцев.

Эксперт пояснил, что процесс посредничества усложняется из-за наличия большого количества желающих выступить в роли переговорщиков стран. В частности, свои услуги в этом вопросе предлагают президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин, а также ряд африканских стран.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вместе с премьером Венгрии обсудил трансграничное сотрудничество, торговлю и другие вопросы во время встречи в Киеве. Он добавил, что речь шла обо всем, что касается жизни людей в обеих странах.

Также стало известно, что Орбан в ходе своего визита в Киев просил Зеленского рассмотреть возможность объявить о прекращении огня перед мирными переговорами с Россией. По словам главы венгерского правительства, такое решение могло бы ускорить мирное урегулирование.