Политолог: Британию может ждать раскол после отставки Трасс Политолог Ордуханян предрек раскол Великобритании после отставки Лиз Трасс

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Великобританию могут ждать серьезные перемены после отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Рафаэль Ордуханян. Эксперт напомнил, что о своих планах выйти из состава Великобритании уже заявляла Шотландия, такое же желание также высказывали Уэльс и Северная Ирландия. По его мнению, провал Трасс связан с тем, что она сосредоточилась на внешней политике, забыв о внутренних проблемах.

Все три региона одновременно, что является совершенно беспрецедентным случаем, заявили о намерении стать независимыми и выйти из состава Великобритании. Британский политический истеблишмент, в свою очередь, прекрасно понимает, что такой лидер, как Трасс, не способен противостоять подобным процессам. Политик ошибочно сосредоточилась на внешнеполитических вопросах, забыв о внутренних проблемах, — пояснил Ордуханян.

По словам политолога, причиной отставки Трасс стало то, что ее персональные характеристики не соответствовали занимаемой должности, а геополитическая ситуация «развернулась не в пользу англосаксонского мира».

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827-м на 119-м дне правления.