Во Франции увидели двойные стандарты в подходе к участию России в Олимпиаде

Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Двойные стандарты применяют к российским спортсменам при обсуждении их возможного участи в Олимпийских играх 2024 года в Париже, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. В своем Twitter он отметил, что никто и никогда не задавался вопросом о целесообразности участия американских спортсменов на Играх в Афинах в 2004 году.

Обсуждают присутствие российских спортсменов на ОИ в Париже в 2024 году. Но никто не задавался вопросом о присутствии американских спортсменов на ОИ в Афинах в 2004 году, когда их страна только что незаконно вторглась в Ирак, что привело к бесчисленным жертвам, — заявил Флориан Филиппо.

Ранее исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. В Комитете предложили не допускать до состязаний атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

При этом в МОК негативно отреагировали на угрозу Национального олимпийского комитета Украины бойкотировать Олимпийские игры, если к участию в соревнованиях допустят российских и белорусских спортсменов. В организации пояснили, что это противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает.