Гражданин Украины в ночь на 30 августа перелетел границу страны со Словакией на моторном дельтаплане. Звук неизвестного летательного объекта зафиксировали словацкие полицейские, вскоре украинец был задержан.
Мужчина находится в полицейском управлении, он даёт показания, сообщает пресс-служба полиции Словакии в посте в Facebook.
Также правоохранители поделились с подписчиками фотографией самого летательного аппарата, на котором украинец незаконно пересёк границу.
Ранее News.ru сообщал, что пассажирский самолёт греческой компании Bluebird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинёва.