Полицию Парижа стянули к месту возможной акции «жёлтых жилетов»

Отряды парижской полиции прибыли к месту, где может состояться первая после карантина акция протеста «жёлтых жилетов».
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Около 13:00 (14:00 мск) к музею стали приходить люди, при этом на них не было жёлтых жилетов. Туда же начали стягиваться силы полиции. Многим прибывающим горожанам пришлось пройти досмотр. На данный момент акция протеста у Лувра так и не началась. При этом в соцсетях стали указываться новые места, где она может пройти.
Ранее NEWS.ru писал, что активисты движения «жёлтых жилетов» призвали провести 16 мая ставшие уже традиционными субботние протестные акции в Тулузе и Монпелье. Однако власти запретили манифестации, сославшись на ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с коронавирусом.
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