Полицию Парижа стянули к месту возможной акции «жёлтых жилетов»

https://static.news.ru/photo/94d58098-9785-11ea-9e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com​​​​​​​/Global Look Press

Отряды парижской полиции прибыли к месту, где может состояться первая после карантина акция протеста «жёлтых жилетов».

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. Призывы к проведению акции появлялись в соцсетях, при этом место, где она состоится, не указывалось. Вскоре появилось сообщение, что митинг пройдёт недалеко от Лувра в первом округе города.

Около 13:00 (14:00 мск) к музею стали приходить люди, при этом на них не было жёлтых жилетов. Туда же начали стягиваться силы полиции. Многим прибывающим горожанам пришлось пройти досмотр. На данный момент акция протеста у Лувра так и не началась. При этом в соцсетях стали указываться новые места, где она может пройти.

Ранее NEWS.ru писал, что активисты движения «жёлтых жилетов» призвали провести 16 мая ставшие уже традиционными субботние протестные акции в Тулузе и Монпелье. Однако власти запретили манифестации, сославшись на ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с коронавирусом.