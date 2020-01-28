https://static.news.ru/photo/3a5cec7e-41e4-11ea-b0fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Laurent Paillier/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Париже во время акции протеста против пенсионной реформы полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки.

Как пишет ТАСС со ссылкой на префектуру столичной полиции, демонстранты, проходя по авеню Республики в сторону площади Нации, решили ускорить темп. Силовики стали их сдерживать, в результате протестующие попытались прорвать полицейский кордон.

В новой акции протеста принимают участие несколько тысяч человек, в основном — работники пожарных служб. Демонстранты вышли на улицы с плакатами, на которых написано «В гневе!», «Откажемся от реформы!».

Первые массовые выступления против предложенной правительством пенсионной реформы начались 5 декабря. В манифестациях участвуют работники транспорта, муниципальных служб, преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет.

Как сообщал NEWS.ru, на фоне продолжающихся протестов президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отказаться от положенной ему после окончания срока полномочий пенсии и других привилегий.