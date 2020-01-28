В Париже во время акции протеста против пенсионной реформы полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки.
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В новой акции протеста принимают участие несколько тысяч человек, в основном — работники пожарных служб. Демонстранты вышли на улицы с плакатами, на которых написано «В гневе!», «Откажемся от реформы!».
Первые массовые выступления против предложенной правительством пенсионной реформы начались 5 декабря. В манифестациях участвуют работники транспорта, муниципальных служб, преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет.
Как сообщал NEWS.ru, на фоне продолжающихся протестов президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отказаться от положенной ему после окончания срока полномочий пенсии и других привилегий.
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