Тело 58-летней Серафимы Мешака было найдено 18 сентября в её квартире в лондонском районе Илинг. Вскрытие показало, что причиной смерти женщины стали травмы головы.
Правоохранители расследуют дело об убийстве, сообщается
На данном этапе мы рассматриваем все версии произошедшего и изучаем возможные мотивы этого нападения, — прокомментировала детектив Хелен Рэнс, ведущий расследование.
— London 999 Feed (@999London)
#Ealing
A murder investigation has been launched after the death of 58 year old Serafima Meshaka.
Met Police say they were called at 1.17pm on Wednesday 18 September to an address on Haven Green Court.
Cause of death was found to be head injuries.
pic.twitter.com/EG9Bw6kGwY September 24, 2019
Полицейские призвали всех, кто видел или слышал что-то подозрительное в доме в период с вечера 17 сентября до обеда 18 сентября, связаться с ними.
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