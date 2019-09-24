https://static.news.ru/photo/2cc2197c-df5b-11e9-95de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Manning/Global Look Press

Тело 58-летней Серафимы Мешака было найдено 18 сентября в её квартире в лондонском районе Илинг. Вскрытие показало, что причиной смерти женщины стали травмы головы.

Правоохранители расследуют дело об убийстве, сообщается на сайте полиции британской столицы.

На данном этапе мы рассматриваем все версии произошедшего и изучаем возможные мотивы этого нападения, — прокомментировала детектив Хелен Рэнс, ведущий расследование.

#Ealing

A murder investigation has been launched after the death of 58 year old Serafima Meshaka.



Met Police say they were called at 1.17pm on Wednesday 18 September to an address on Haven Green Court.



Cause of death was found to be head injuries. pic.twitter.com/EG9Bw6kGwY — London 999 Feed (@999London) September 24, 2019

Полицейские призвали всех, кто видел или слышал что-то подозрительное в доме в период с вечера 17 сентября до обеда 18 сентября, связаться с ними.

По данным Daily Mail , Мешака была россиянкой и являлась директором компании Guide and Guardian.

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