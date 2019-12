Задержание было произведено по одному из жилых адресов за востоке британской столицы, также стражи порядка провели обыск. Арестованного доставили в отдел полиции на юге Лондона, сообщается в пресс-релизе. Другие подробности не уточняются.

Officers from the Met's Counter Terrorism Command have today arrested a man in east London for terrorism offences.



More here: https://t.co/cS724v36rS