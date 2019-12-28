https://static.news.ru/photo/9f3d5562-295b-11ea-a552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники контртеррористического командования полиции Лондона арестовали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в «совершении, подготовке или подстрекательстве к теракту».

Задержание было произведено по одному из жилых адресов за востоке британской столицы, также стражи порядка провели обыск. Арестованного доставили в отдел полиции на юге Лондона, сообщается в пресс-релизе. Другие подробности не уточняются.

Officers from the Met's Counter Terrorism Command have today arrested a man in east London for terrorism offences.



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Ранее в декабре контртеррористическая полиция Великобритании открыла населению доступ к онлайн-тренингу по вопросам противодействия терроризму, который ранее был доступен только тем, кто работает в многолюдных местах, таких как торговые и развлекательные центры, писал NEWS.ru.