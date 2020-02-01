Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская полиция призвала избавиться от партии наркотика MDMA, после приёма которого погиб 19-летний житель города Лимингтон, а 22-летняя студентка попала в больницу.

Полицейские выяснили, что оба пострадавших накануне посетили концерт студенческой группы барабанщиков и могли купить наркотик на мероприятии.

Мы считаем, что принятый наркотик — это красная гексагональная таблетка со значком Red Bull, которая, как мы считаем, является MDMA. Мы обеспокоены тем, что могут быть и другие, кто её принял, — цитирует заявление правоохранителей Independent.

Британская полиция призвала всех, кто купил таблетки, «безопасно избавиться от них».

Как писал NEWS.ru, в России полиция предложила не наказывать врачей за случайную утрату наркосодержащих препаратов.

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