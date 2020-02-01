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Самолёт с эвакуируемыми из китайской Ухани гражданами Германии приземлился в Хельсинки, хотя должен был сесть в Москве для технической остановки.

В это время пассажиры не покидают авиалайнер. Меняется только экипаж. На борту находятся 126 человек. Они направляются во Франкфурт, передаёт финская газета Helsingin Sanomat. Берлин сейчас проводит операцию по эвакуации...