https://static.news.ru/photo/ae51837a-4503-11ea-908e-fa163e074e61_660.jpgФото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Британская полиция призвала избавиться от партии наркотика MDMA, после приёма которого погиб 19-летний житель города Лимингтон, а 22-летняя студентка попала в больницу.
Полицейские выяснили, что оба пострадавших накануне посетили концерт студенческой группы барабанщиков и могли купить наркотик на мероприятии.
Мы считаем, что принятый наркотик — это красная гексагональная таблетка со значком Red Bull, которая, как мы считаем, является MDMA. Мы обеспокоены тем, что могут быть и другие, кто её принял, —цитирует заявление правоохранителей Independent.
Британская полиция призвала всех, кто купил таблетки, «безопасно избавиться от них».
Как писал NEWS.ru, в России полиция предложила не наказывать врачей за случайную утрату наркосодержащих препаратов.