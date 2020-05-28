Полиция Британии признала вину советника Джонсона в нарушении самоизоляции

https://static.news.ru/photo/1af5c848-a0e8-11ea-bef5-fa163e074e61_660.jpg Доминик Каммингс Фото: Mark Thomas/Global Look Press

Полиция Дарема пришла к выводу, что старший советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс нарушил карантинные правила. Это произошло 12 апреля, когда мужчина вместе с супругой и сыном решил посетить Барнардский замок.

Каммингс удалился от дома своего отца на 42 км. 25 мая советник британского премьера заявил, что целью поездки была проверка его состояния после нахождения в самоизоляции. 13 апреля мужчина собирался поехать в Лондон и хотел понять, восстановилось ли его зрение, пишет LBC News.

Дальнейших действий в отношении Каммингса стражи порядка решили не принимать, так как нарушение было незначительным. В канцелярии Джонсона вопрос назвали закрытым.

Доминик Каммингс подвергся резкой критике после того, как дважды ездил за 400 км от Лондона в Дарем во время карантинного режима навестить супругу и ребёнка. Он отказался извиняться и уходить в отставку. Увольнять его не захотел и премьер, хотя большинство населения считает, что Каммингс должен покинуть свой пост. Популярность Джонсона резко упала на фоне скандала вокруг его советника, писал NEWS.ru.