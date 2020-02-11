Четыре человека задержаны полицией Северной Ирландии в рамках закона о борьбе с терроризмом. Аресты связаны с расследованием дела об убийстве журналистки Лиры Макки, которая была застрелена в апреле 2019 года во время жестоких беспорядков в Лондондерри.
Ответственность за расправу над Макки взяла на себя Подлинная Ирландская Республиканская армия (ПИРА), после чего правоохранители провели аресты,
Ранее NEWS.ru писал, что за джихадистами на улицах Великобритании следят полицейские и сотрудники контрразведки MI5. Они ежедневно контролируют перемещения по меньшей мере 20 известных им человек.
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