https://static.news.ru/photo/2027ef42-4cb2-11ea-8ab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четыре человека задержаны полицией Северной Ирландии в рамках закона о борьбе с терроризмом. Аресты связаны с расследованием дела об убийстве журналистки Лиры Макки, которая была застрелена в апреле 2019 года во время жестоких беспорядков в Лондондерри.

Ответственность за расправу над Макки взяла на себя Подлинная Ирландская Республиканская армия (ПИРА), после чего правоохранители провели аресты, уточняет Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что за джихадистами на улицах Великобритании следят полицейские и сотрудники контрразведки MI5. Они ежедневно контролируют перемещения по меньшей мере 20 известных им человек.