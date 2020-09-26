Полиции Кипра поручили опросить свидетелей по делу о «золотых паспортах» 

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Юридическая служба Республики Кипр (аналог Генпрокуратуры) приказала полиции собрать свидетельские показания по делу о возможных нарушениях при проведении программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны.

Как сообщает ТАСС, служба выпустила это распоряжение после ознакомления с докладом следственной комиссии правительства под руководством председателя комитета по ценным бумагам и биржам Деметры Калогиру. Надзорное ведомство пообещало не занимать никакой публичной позиции по этому вопросу, чтобы не влиять на ход расследования.

В официальном сообщении юридической службы не приводится данных о фигурантах расследования и сомнительных случаях. Однако кипрские СМИ информируют, что комиссия Калогиру изучала 12 папок с документами, в которых речь идёт о 42 людях. Из них семь подозревают в том, что они получили «золотые паспорта», не соответствуя необходимым для этого критериям. Эти дела переданы генеральному прокурору Йоргосу Саввидису для того, чтобы решить, должны ли кипрские власти начать процесс аннулирования уже выданных паспортов. По данным СМИ, комиссия Калогиру также посоветовала лишить гражданства ещё 12 человек, разыскиваемых властями своих стран.

Телеканал Al Jazeera изучил утечку, состоящую из архива с 1,4 тысячи секретных документов, и в своём материале раскрыл, как Кипр стал убежищем для мировой элиты, включающей лиц находящихся в розыске или подозреваемых в совершении преступлений. NEWS.ru с разрешения автора — Джеймса Кляйнфельда — опубликовал полный перевод материала о расследовании на русский язык.