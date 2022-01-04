Полицейские Украины пригрозили протестами из-за невыплаты денег

Полицейские Украины пригрозили протестами из-за невыплаты денегПолицейские Украины пригрозили акциями протеста из-за невыплаты надбавок к зарплате
На Украине полицейские угрожают устроить акции протеста, если им не выплатят положенные надбавки к зарплате. В некоторых регионах уже начались «тихие митинги», когда патрульные выезжают только на экстренные вызовы. Об этом рассказало издание «Страна».
По данным СМИ, правительство
Также полицейским перед Новым годом не выплатили так называемую тринадцатую зарплату — ежегодную доплату на оздоровление и за особые условия труда. Как пишет украинские издание, в рядах полицейских зреет возмущение. В ряде городов правоохранители увольняются по собственному желанию. Например, в городе Токмак Запорожской области заявления написали 95% личного состава местной полиции.
Также в стране идёт подготовка к «тихой забастовке». Ряд правоохранителей уже начал саботировать службы и игнорировать бытовые правонарушения и нарушения ПДД, которые не окончились гибелью людей.