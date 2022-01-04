Полицейские Украины пригрозили протестами из-за невыплаты денег

На Украине полицейские угрожают устроить акции протеста, если им не выплатят положенные надбавки к зарплате. В некоторых регионах уже начались «тихие митинги», когда патрульные выезжают только на экстренные вызовы. Об этом рассказало издание «Страна».

По данным СМИ, правительство обещало полицейским выплачивать надбавки за работу в условиях угрозы заражения коронавирусом. Эти обещания последовали ещё в начале пандемии. В 2020 году на эти цели было выделено 2,7 млрд гривен (порядка $100 млн). В 2021 году для выплат надбавок выделили только 800 млн гривен ($29 млн). При этом большинство сотрудников полиции — главным образом, рядовой и средний командный состав — получили надбавки только в начале 2021 года. Эти надбавки составляют около 50% от зарплаты украинских правоохранителей, которая самом по себе колеблется в пределах $370-512, что ниже средней заработной платы по стране.

Также полицейским перед Новым годом не выплатили так называемую тринадцатую зарплату — ежегодную доплату на оздоровление и за особые условия труда. Как пишет украинские издание, в рядах полицейских зреет возмущение. В ряде городов правоохранители увольняются по собственному желанию. Например, в городе Токмак Запорожской области заявления написали 95% личного состава местной полиции.

Также в стране идёт подготовка к «тихой забастовке». Ряд правоохранителей уже начал саботировать службы и игнорировать бытовые правонарушения и нарушения ПДД, которые не окончились гибелью людей.