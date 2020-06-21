19 полицейских пострадали во время беспорядков в Штутгарте

https://static.news.ru/photo/d1a8f56c-b3d3-11ea-b747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Adomat/dpa/Global Look Press

Замглавы полиции Штутгарта Томас Бергер рассказал о последствиях беспорядков, которые прошли в городе ночью с 20 на 21 июня. По его словам, травмы получили 19 сотрудников правоохранительных органов.

Примерно 500 человек били витрины магазинов и нападали на силовиков, передаёт ТАСС. Причиной стали действия полицейских.

Патрульные остановили 17-летнего молодого человека, так как его подозревали в продаже наркотиков. Другие жители города выразили солидарность с ним и начали забрасывать полицейских бутылками и камнями.

В определённый момент силовики поняли, что потеряли контроль над происходящим. Они запросили подкрепление. В результате на место прибыли примерно 280 сотрудников правоохранительных органов из других городов.

К утру нападавших смогли успокоить. 24 человека оказались задержаны.

На настоящий момент мы можем исключить левоэкстремистские и вообще политические мотивы этих преступлений, — подчеркнул Бергер.

Он отметил, что масштабы насилия были беспрецедентными. Кроме того, в беспорядках участвовали иностранцы, не являющиеся беженцами. В настоящий момент полиция ищет зачинщиков произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что во французском Дижоне были задержаны несколько представителей чеченской диаспоры после столкновений с выходцами из Северной Африки. Противостояние началось из-за избиения 16-летнего чеченца. В беспорядках пострадали 20 человек. В соответствии с местным законодательством задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.