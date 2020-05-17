Полицейские пострадали во время акций протеста в Берлине

https://static.news.ru/photo/649dc778-9866-11ea-b4c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Lakomski via www.ima /Global Look Press

Пять полицейских получили различные травмы на акциях протеста, которые прошли в Берлине. Протестующие были недовольны ограничениями из-за коронавируса.

В целом более 300 человек были задержаны, и были начаты соответствующие производства о нарушении общественного порядка и уголовные производства из-за нарушений распоряжений по ограничительным мерам в соответствии с законом об инфекционной защите, — говорится в сообщении полиции.

Для поддержания порядка были задействованы не только полицейские Берлина, но и 100 сотрудников федеральной полиции. Из них пять пострадали.

Одного коллегу пришлось доставить в больницу для оказания помощи, рассказали в полиции, — сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что акции протеста против пандемии коронавируса в Германии используют правые экстремисты. Об этом заявил глава контрразведки страны Томас Хальденванг. Силовики обеспокоены тем, что экстремисты пытаются использовать нынешнюю ситуацию так же, как используют миграционный кризис. Хальденванг подчеркнул, что радикалы налаживают контакт с различными группами населения, призывая их к участию в протестах.