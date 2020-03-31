https://static.news.ru/photo/1fa0c47e-7393-11ea-9130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Castello-Ferbos/Godong/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов из Нидерландов изъяли около двух тонн кокаина. Инцидент произошел в порту Роттердама.

Наркотическое вещество было спрятано в контейнере с манго из Бразилии. Ещё несколько десятков килограмм доставили в контейнерах с лимонным соком. Весь найденный кокаин был уничтожен. Отмечается, что власти королевства относят кокаин к тяжелым наркотикам.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Франции отправили в тюрьму украинских моряков за контрабанду кокаина. Их также обязали выплатить штраф в размере €75 млн.