Сотрудники правоохранительных органов из Нидерландов изъяли около двух тонн кокаина. Инцидент произошел в порту Роттердама.
Наркотическое вещество было спрятано в контейнере с манго из Бразилии. Ещё несколько десятков килограмм доставили в контейнерах с лимонным соком. Весь найденный кокаин был уничтожен. Отмечается, что власти королевства относят кокаин к тяжелым наркотикам.
NEWS.ru передавал ранее, что власти Франции отправили в тюрьму украинских моряков за контрабанду кокаина. Их также обязали выплатить штраф в размере €75 млн.
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