Пограничники не пустили в Киев певицу Глюкозу

https://static.news.ru/photo/7c984932-d8a0-11ea-837d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певице Глюкозе (настоящее имя — Наталья Ионова) запретили на три года въезд на Украину. Звезде сообщили об этом сотрудники пограничной службы республики.

Россиянка (певица. — NEWS.ru) прибыла в четверг на Украину среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что она нарушала украинское законодательство при посещении Крыма, — говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Артистке поставили штамп в паспорт о том, что она не может посещать Украину в течение трёх лет. После этого россиянка вылетела обратно в Минск.

По данным украинских спецслужб, исполнительница неоднократно ездила в Крым на концерты и вечеринки.

Как ранее писал News.ru, украинские националисты возмутились приездом Даны Борисовой в Киев. Знаменитость приехала в Незалежную на съёмки. Как заявил заместитель председателя движения «За украиноязычный Киев» Андрей Смолий, «рашисты» снова облюбовали Украину. По его словам, таких людей нежелательно пускать в страну. Русофоб возмутился бездействием СБУ, Генеральной прокуратуры и новой украинской власти. Заявление Смолия поддержали украинские пользователи. После этого Борисовой запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.