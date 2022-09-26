Погибший при взрыве автомобиля в Мелитополе готовил ряд терактов

Фото: vrogov/t.me

Погибший в результате взрыва автомобиля в Мелитополе готовил серию терактов, при обысках у него дома обнаружили взрывное устройство, срабатывающее дистанционно и соответствующие комплектующие, передают «Известия». Его личность была раскрыта почти сразу, поскольку в день взрыва при нем нашли приписное свидетельство ВСУ. Следствие рассматривает версию, что мужчина мог быть причастен к другим терактам.

Это, а также детонация боекомплекта, которая продолжалась после взрыва, разлетевшиеся деньги и другие факты и улики позволили выдвинуть версию о том, что боевик может быть причастен к другим терактам, — говорится в сообщении.

По месту его жительства также было обнаружено взрывное устройство на пульте дистанционного управления, взрыватели, телефоны на взрывчатке, комплектующие для ее создания, а также усиленные магниты для крепления к днищу автомобиля.

Взрыв автомобиля произошел 25 сентября на улице Ломоносова в Мелитополе около 17:30. В результате детонации взрывчатки транспортное средство разорвало на части. Следствием рассматривается версия, что погибший преждевременно активировал взрывное устройство из-за неосторожного обращения с ним, в результате чего погиб при взрыве.

После случившегося член военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов предположил, что к подрыву может быть причастен Киев, который «хочет дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Запорожской области». Он отметил, что провокации могут быть нацелены на то, чтобы лишить мирных жителей электричества и сорвать референдум.