Подвели алкоголь и трансгендеры: почему ушла в отставку глава Шотландии Никола Стерджен ввела бэби-боксы, приняла закон о смене пола и пообещала шотландцам независимость. Но они не оценили ее стараний

Фото: George Cracknell Wright/ZUMAPRESS.com/Global Look PRess

Шотландия в шоке: первый министр (лидер) региона Никола Стерджен после девяти лет у власти внезапно объявила об отставке. Все это время она яростно продвигала идею отделения от Британии, «пережив» на своем посту пятерых премьеров — от Дэвида Кэмерона до Риши Сунака — и историческую смену монархов. Именно в шотландском имении Балморал почила Елизавета II, которой Стерджен грозила неповиновением. Первая женщина-глава Шотландии решила сложить полномочия накануне съезда Шотландской национальной партии (ШНП), которая как раз собралась обсуждать «новые пути к независимости». Правда, в глазах самих шотландцев эта идея давно померкла, а вместе с ней и популярность самой Стерджен. Но эксперты уверены: ее подвел пресловутый закон о трансгендерах, который осудила сама Джоан Роулинг, а также инцидент с серийным транс-насильником, переведенным в женскую тюрьму после смены пола.

Стерджен устала?

Как отмечает Politico, решение первого министра, которая дольше всех управляла Шотландией, «ошеломило» ее партию — правящую в регионе и третью по величине в парламенте Британии. Теперь ШНП придется срочно искать нового лидера и искать наощупь новый курс. До избрания преемника 53-летняя госпожа Стерджен обещала оставаться у руля.

Я всегда знала, что надо не пропустить момент, когда настанет время уступить место кому-то другому. И тогда надо набраться смелости решиться на это, даже если многим такой шаг покажется преждевременным, — заявила Стерджен.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Глава Шотландии Никола Стерджен внезапно объявила о решении уйти в отставку

Она была членом парламента Шотландии с 29 лет, правительства — с 37-ми. «Всю свою жизнь я была Николой Стерджен — политиком. Теперь мне хочется хоть немного побыть просто человеком», — призналась она в профессиональном выгорании.

А ведь в 2014 году Стерджен стремительно ворвалась в шотландскую политику «в стиле рок-звезды» и с тех пор не переставала держать Лондон в напряжении. На Даунинг-стрит, 10 то и дело вздрагивали из-за постоянных угроз Эдинбурга провести новый «исторический» референдум о независимости (первый провалился в 2014-м).

Трансгендерные скандалы одолели

Ничто в жизни или политике не длится вечно, даже легендарная популярность Николы Стерджен. Согласно последнему опросу Panelbase, 42% шотландцев сейчас хотят, чтобы первый министр немедленно ушла в отставку. Похоже, она считала намек. Да, Шотландская национальная партия по-прежнему доминирует в местной политике. Но каждая собака на улице знает, что время Осетра подходит к концу, — передает шотландские политические иносказания колумнист The Spectator.

В последнее время правительство Шотландии, и правда, столкнулось с градом критики. Именно Стерджен под занавес 2022 года пролоббировала законопроект о «признании гендерной идентичности». Он значительно облегчил шотландским трансгендерам и транс-людям (ощущающим свою идентичность иначе, чем указано в документах) процедуру смены пола — по крайней мере, на бумаге. Прежде она разрешалась с 18 лет, теперь порог был понижен до 16-ти.

Появились и другие послабления. Лицу, желающему получить свидетельство о юридическом признании себя в другом теле, стало не обязательно иметь подтвержденный врачами диагноз гендерной дисфории. Для этого человеку необходимо представить доказательства, что он прожил «не в своем теле» как минимум три месяца вместо двух лет, как требовалось ранее. Для несовершеннолетних этот срок должен составлять теперь шесть месяцев. Еще три месяца отведено на обдумывание решения.

Джоан Роулинг подлила масла в огонь

Многие шотландцы возмутились реформой. В стане яростных противников оказалась «мама Гарри Поттера» Джоан Роулинг, которой прежде уже доставалось за традиционное восприятие женщин как женщин и мужчин как мужчин. Писательница и ее единомышленники настаивали, что облегченными правилами могут воспользоваться мужчины-маньяки — например, для проникновения в женские раздевалки и туалеты на законных основаниях.

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look PRess Джоан Роулинг выступала против закона о трансгендерах, за что ей даже угрожали

В конце концов, на закон, принятый шотландскими депутатами, наложил вето парламент Британии. Это стало политическим поражением Стерджен.

Весьма некстати подоспели и другие скандалы. СМИ узнали, что сразу несколько «гендерных клиник» в Шотландии использовали блокаторы полового созревания в отношении детей с 9-летнего возраста. Наконец, страну потрясла история Адама Грэма, которого отправили отбывать срок за двойное изнасилование в женскую тюрьму. А все потому, что в ходе судебного процесса он успел сменить пол и превратился в Айлу Брайсон. Только под давлением общественности преступника перевели в мужскую камеру.

Виски лучше было не трогать

При Стерджен в Шотландии впервые появились бэби-боксы для младенцев-отказников, что тоже было воспринято настороженно консервативной частью общества.

Весьма некстати подоспели и другие проблемы. Например, пандемия ковида. Она подорвала национальную систему здравоохранения. Врачи и пациенты стали массово уходить в частную медицину. И это неслучайно: очереди на прием в государственных клиниках нередко приходилось ждать до двух лет. Про бесплатных стоматологов в Шотландии стали шутить, что они «так же редки, как куриные зубы».

Наконец, глава Шотландии невольно покусилась на святое — шотландский виски. Из-за ограничений рекламы алкоголя производители сакрального для шотландцев напитка начали нести убытки.

Кто сменит Николу Стерджен?

Британские СМИ уже бросились гадать, кто может стать преемником или преемницей Николы Стерджен. Проблема в том, что многих кандидатов шотландцы едва знают в лицо. Как, например, 32-летнюю Кейт Форбс, которую называют одной из фавориток. Сейчас она занимает пост министра финансов Шотландии, но находится в отпуске по беременности и уходу за ребенком. При этом критики считают ее слегка фанатичной: она состоит в Свободной церкви Шотландии, активно участвуя в жизни религиозной общины. И, в отличие от Стерджен, выступает против расширения прав геев и трансгендеров.

Если бы Форбс победила на партийных выборах, то стала бы самым молодым в истории главой ШНП и всей Шотландии. Но проблема в том, что ее узнают в лицо лишь 7% жителей Шотландии.

Фото: Социальные сети Кейт Форбс — одна из фавориток на пост первого министра Шотландии. Вот только в лицо ее знают лишь 7% жителей региона

Еще хуже обстоят дела у другого претендента Ангуса Робертсона — министра культуры и внешних сношений Шотландии. Он и вовсе знаком только 5% земляков. Именно он продвигает идею автоматического вступления в НАТО в случае выхода из состава Соединенного королевства.

Если Стерджен была первой женщиной у руля Шотландии, то теперь ее кресло впервые может занять мусульманин — Хамза Юсуф. Правда, он возглавляет шотландский минздрав, на который сейчас сыпятся все шишки.

Кто бы ни стал во главе Шотландии, новичку придется непросто, и об играх в референдумы ему на время придется забыть, уверены эксперты. А значит, у нового короля Британии Карла III не прибавится головной боли — по крайней мере, до мая, на который намечена его официальная коронация.