Впали в транс: в Евросоюзе ЛГБТ еще рады, а в США — уже нет В случае победы на выборах республиканского кандидата американским трансгендерам останется один выход: чемодан — аэропорт — Хельсинки

Фото: Paramount Pictures

Кадр из фильма «Чего хотят женщины»

Право граждан самим решать, к какому полу им принадлежать, по-разному трактуется по разные стороны Атлантики. Если в Европе тренд на половую свободу без границ пока еще только набирает обороты, в США, кажется, уже пресытились гендерным беспределом.

Где так вольно дышит человек

Финляндия 2 февраля стала страной с одним из самых либеральных в мире законодательств в части гендерной политики. Ее парламент большинством голосов принял закон, который снимает всякие ограничения на право граждан решать, числиться им мужчиной, женщиной, либо обоими сразу.

В пятипартийном парламенте Суоми (всего в нем 200 депутатов) «прогрессивные веяния» одержали убедительную победу, 113 голосов «за» и только 69 «против».

Премьер-министр Финляндии Санна Марин накануне заседания заявила, что закон о правах трансгендеров являются приоритетными для ее правительства. По ее мнению, возможность менять пол для финнов сегодня важнее, чем любые экономические проблемы. В самой феминизированной в мире стране, в правительстве, которой министров-мужчин можно пересчитать по пальцам, половые вопросы в самом деле выглядят единственной темой, до сих пор мешавшей ее жителям ощутить ничем не замутненное благоденствие. И вот этот день настал.

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look PRess Премьер-министр Финляндии Санна Марин

Сегодня Финляндия вплотную приблизилась к тому, чтобы сделать реальностью сюжет старого польского фильма «Сексмиссия» (в прокате на русском языке он назывался «Новые амазонки»). В этой фантастической антиутопии два героя, мужчины, попадают в мир, где женщины не просто всем правят — они в результате радиоактивной мутации остались там единственным полом. Финские политики воплотили похожий сценарий безо всяких мутаций.

Новый закон дает право любому финну старше 18 лет объявлять себя мужчиной или женщиной по собственному желанию. До сих пор для юридической смены пола хотя бы требовалось предоставить данные медицинского заключения как подтверждение, что данный мужчина только выглядит таковым, а на самом деле он принадлежит к слабому полу (и наоборот). Теперь же даже это препятствие к трансгендерным переменам в Финляндии снимается. Межполовой переход будет оформляться по личному заявлению подателя оного, без истребования каких-либо доказательств серьезности намерений. Снимается также существовавшее ранее требование осмотра у психиатра для подателей прошений о предоставлении полового убежища.

Фото: KADR Кадр из фильма «Сексмиссия»

Еще более радикальной статьей нового закона является положение, разрешающее половым перебежчикам заключать браки и воспитывать детей. Прежде брать детей на воспитание могли только пары, предоставившие медицинское заключение о невозможности родить собственных наследников по причине бесплодия.

Половой Шенген

Представители финского LGBTQ-сообщества сегодня вздохнули с облегчением, потому что несмотря на бесспорную победу их сторонников в парламенте исход голосования до последнего момента был неочевиден. Сразу после того, как законопроект был внесен в парламент, в Финляндии начались протесты против готовящейся ликвидации гендерных границ. Противниками «полового Шенгена» выступали правые радикалы, националисты из Финской партии, «ортодоксы» из Христианско-демократической партии. Даже во фракции Центристской партии тоже нашлось 13 депутатов, выступивших против права сограждан менять пол хоть каждый день.

Противники «прогрессивного» законопроекта опасаются, что парламентарии открыли двери для фальшивых трансгендеров — преимущественно мужчин нормальной ориентации, которые под видом трансженщин хотят получить доступ в места, куда им вход запрещен — женские раздевалки, сауны, спортивные состязания и т.д.

Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Критики предупреждают, что страна превратится теперь в рай для педофилов обоих полов, а спортивные соревнования потеряют смысл. Ведь теперь любой штангист сможет гарантировать себе золото, просто объявив себя женщиной и на этом основании приняв участие в соревнованиях среди цисгендерных соперниц.

Что такие подмены не редкость, видно из бучи, поднятой на этой неделе американскими спортсменками. Делегация Национальной атлетической ассоциации США пробилась на прием к спикеру нижней палаты Конгресса Кевину Маккарти с требованием принять закон, который гарантировал бы пловчихам и другим спортсменкам честные условия соревнований. А именно — чтобы женщинам, которые не стесняются своего пола, не приходилось бы соревноваться против заведомо более сильных «соперниц», которые являются женщинами только на бумаге.

Мало того что мы вынуждены соревноваться с биологическими мужчинами, которые телесно ими и остаются. Так нам еще приходится делить с голыми мужиками раздевалки, что для женщин крайне унизительно и небезопасно. На спортивных площадках женщины теряют всякие шансы на победу, и годы наших тренировок и усилий идут насмарку, — жалуется пловчиха Рили Гейнс.

Наконец, становится непонятным, как рассаживать заключенных по камерам в тюрьмах — ведь замаскировавшийся под женщину уголовник будет терроризировать сокамерниц в полном соответствии с поговоркой про козла, допущенного в огород.

В свою очередь активисты LGBTQ считают, что депутаты пошли на поводу у «замшелых консерваторов», потому что определили возрастную планку для гендерных манипуляций в 18 лет. Радикальные защитники секс-меньшинств требовали, чтобы определять свою половую идентичность граждане могли уже с 16-летнего возраста.

Учительница неопределенного пола

Противники гендерного беспредела в Финляндии не одиноки. Так, в Испании аналогичный закон о половой самоидентификации был принят в январе 2023 года. А вот в Соединенном Королевстве, где такой же законопроект был внесен на рассмотрение парламентом Шотландии, он не прошел через общенациональный парламент. Британские законодатели, как и многие их «непродвинутые» коллеги в Финляндии, указывали, что возможность объявления себя принадлежащим к другому полу, чем было при рождении, открывает дорогу к многочисленным злоупотреблениям этим правом.

Что такие опасения не лишены оснований, подтверждается многочисленными скандалами. Последний по времени из них разразился в США, где администрации одной из школ в штате Мэн пришлось уволить учительницу, бывшую когда-то мужчиной. Лидия Ламер пребывала в таком восторге от переселения в женский образ (кстати, судя по фотографиям, весьма неубедительного), что непрерывно постила в Tik-Тok видео себя ненаглядной и вела в Сети публичный дневник гормональной терапии, которая позволяла ей/ему оставаться в образе. До поры до времени 28-летней Ламер это сходило с рук (в конце концов, нарциссизм в США не считается правонарушением). Терпение родителей учеников Ламер лопнуло, когда «учительница» прямо на уроке предложила шестиклассникам обсудить ее видео-«себяшки», место которым должно быть только в категории 18+.

Фото: Natalie Behring/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство школы с ужасом обнаружило, что несколько месяцев оставляло детей наедине со странным типом, имеющим несколько разных имен и образов, включая небинарного (не принадлежащего ни к мужчинам, ни к женщинам) персонажа, трансженщину, лесбиянку и прочие самоидентификации, среди которых не было ни одной хотя бы относительно нормальной.

Под давлением родительской общественности департамент образования штата начал расследование, как Ламер вообще оказался допущенным к работе с детьми. Ведь по закону Мэна любой кандидат на такую работу обязан пройти проверку служб безопасности. Пока удалось выяснить только, что решение стать женщиной Ламер принял в 2020 году, когда из-за длительной коронавирусной самоизоляции ему, вероятно, недоставало острых ощущений.

Чемодан — аэропорт — Хельсинки

В стремлении погасить скандал директор школы Кейтлин Леклер разослала родителям письмо, в котором утверждалось, что выходка транспреподавателя «не нанесла ущерба физическому и психическому благополучию школьников». По этой причине школа решила разобраться с инцидентом своими силами и не вовлекать правоохранительные органы.

Однако американскую общественность всё сильнее тревожит, что крошечная в процентном отношении прослойка населения с различными психическими отклонениями с нарастающей агрессивностью пытается внедрить в сознание детей ощущение, что именно их образ жизни должен считаться нормой. Чуткая к настроениям общественности политическая система США уже начала адаптироваться к «перемене ветра».

Если в предыдущие десятилетия политики соревновались, кто предложит более «либеральные» инициативы, сейчас тренд достаточно быстро меняется на противоположный. Хотя руководство Демпартии США, этого полигона для прогрессистских экспериментов, продолжает попытки размыть политические и семейные институты, защитники традиционных ценностей постепенно накапливают силы для контратаки. Пока им это удается только на уровне штатов, где законодательные собрания находятся по контролем республиканцев. На сегодня семь штатов (Миссури, Аризона, Монтана, Айдахо, Мичиган, Теннесси, Техас) официально запретили проведение шоу трансвеститов для детской аудитории. Губернатор Техаса Грег Аббот даже подал в 2022 году в суд иск в отношении родителей, которые разрешают своим детям менять пол до достижения совершеннолетия.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Губернатор штата Техас Грег Аббот

На этой неделе о намерении запретить для трансгендеров возможность работать на позициях, подразумевающих постоянный контакт с детьми, объявили и в штате Теннесси. Сенаторы штата (при раскладе восемь республиканцев «за» и один демократ «против») предлагают характеризовать такие контакты как насилие над детьми. Все уже заключенные с трансгендерами контракты должны быть расторгнуты не позднее марта 2024 года. Также вне закона будет объявлена гормональная терапия для лиц младше 18 лет.

Ожидаемо, «правозащитники» моментально ополчились против законопроекта SB1, называя его «запретом на профессию» для трансгендеров — врачей, учителей, гувернеров и т.д. Они также в красках описывают, какие мучения будут испытывать трансгендеры, лишенные возможности половой самореализации.

Мой сын, прежде чем он стал моей дочерью, находился на грани самоубийства. Он пять лет посещал психиатров, прежде чем понял, что причины его постоянной депрессии вызваны тем, что он не принадлежит к тому полу, в котором родился. Если таким, как он, запретят принимать гормоны, его жизнь будет разрушена, — жалуется жительница штата, некая Хитер Томас.

Тем не менее по итогам встречи Кевина Маккарти со спортсменками было объявлено, что республиканцы внесут в Конгресс законопроект о гендерной защите женщин в спорте. В этом документе половая принадлежность человека определяется исключительно по его репродуктивной роли и первичным половым признакам при рождении, а не по его личным самоощущениям.

Мы отказываемся жертвовать безопасностью и достоинством девушек и женщин в угоду сорвавшимся с цепи левакам. Мы не допустим половой дискриминации возникнуть в этом новом обличии, — пообещала в среду республиканка Вирджиния Фокс.

Ощущая эту смену общественных настроений, рвущийся к новому сроку в Белом доме Дональд Трамп на днях объявил, что приоритетом его президентского срока, победи он на выборах в 2024 году, станет борьба за умы детей с носителями «либеральной заразы». Республиканцы собираются сократить финансирование общественных школ, где преподаются такие противоречивые предметы как критическая расовая теория, гендерные вопросы и прочие вещи, которые, по мнению консерваторов, детям совершенно не обязательно знать.

Фото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/Global Look Press Экс-президент США Дональд Трамп

В четверг Трамп пошел еще дальше. Выступая перед законодателями в Южной Каролине, он пообещал, что в случае избрания президентом его администрация «полностью отменит» все преференции, которые LGBTQ-сообщество получило от демократов.

Всё очень просто. Гендерное безумие, которое инициируется леваками — это полномасштабное насилие над нашими детьми. Мы остановим медикаментозное, физическое и эмоциональное травмирование детей. Те, кто этим занимается, включая крупные фармацевтические компании, понесут уголовную ответственность, — заявил он.

Самый вероятный оппонент Трампа на праймериз, губернатор Флориды Рон Десантис, также неизменно выступает с «антитрансовыми» инициативами и тоже не скрывает, что попади он в Белый дом, «половым извращенцам» придется забыть о былых вольностях. Таким образом, в случае победы на президентских выборах любого из республиканских кандидатов, американским трансгендерам останется один выход: чемодан — аэропорт — Хельсинки.