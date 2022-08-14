«Ты – следующая»: Джоан Роулинг пригрозили убийством Джоан Роулинг пригрозили убийством в ответ на ее осуждение нападения на Салмана Рушди

Фото: Dennis Van Tine/Global Look Press

Писательница и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг

Писательница и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг получила угрозу убийством в ответ на ее пост в Twitter, в котором осудила нападение на своего коллегу Салмана Рушди. Она поддержала литератора и заявила, что плохо себя чувствует после случившегося.

Не переживай. Ты — следующая, — написал в комментариях к посту Меер Асиф Азиз.

После этого Роулинг публично попросила вмешаться службу поддержки Twitter, однако комментарий так и не был удален. Писательница обратилась в полицию.

Нападение на Рушди произошло 12 августа в Нью-Йорке. Литератор должен был выступить с лекцией в одном из американских университетов, когда преступник нанес ему около десяти ранений ножом. Писателя госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Рушди подключили к аппарату ИВЛ, но 14 августа сняли с него. У литератора диагностировано повреждение печени, он не может говорить и, возможно, лишится глаза.

Нападавший задержан. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Полиция не выявила конкретных связей, но предварительно допускается, что мужчина симпатизирует шиитскому течению ислама и деятельности элитной части ВС Ирана Корпусу стражей Исламской революции.